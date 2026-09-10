Faouzi Lekjaa annonce que le Maroc accueillera la finale de la Coupe du Monde 2030

Fouzi Lekjaa a-t-il vendu la mèche ? Ce jeudi, lors d’un événement organisé par le Parti Authenticité et Modernité (PAM) à Bouznika, le président de la Fédération Royale Marocaine de Football a fait une déclaration forte concernant la Coupe du monde 2030. Le dirigeant marocain, également vice-ministre chargé du Budget et récemment intégré au bureau politique du parti, a évoqué le lieu de la finale du Mondial. « Ce que vous devez savoir, c’est que la province de Benslimane aura l’honneur d’accueillir la finale de la Coupe du monde 2030. » Une sortie remarquée alors que la FIFA n’a, à ce jour, pas encore officialisé le lieu de la finale du Mondial organisé conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

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Et Fouzi Lekjaa s’est même laissé aller à imaginer un scénario de rêve pour le football marocain. « Et, si Dieu le veut, qu’il y ait une finale entre le Maroc et la France pour que nous puissions prendre notre revanche », a-t-il ajouté sous les applaudissements du public. Une déclaration qui ne manquera pas de faire parler, alors que le futur stade de Benslimane est régulièrement présenté comme le projet majeur du Maroc en vue de la Coupe du monde 2030. Reste désormais à savoir si les propos de Lekjaa constituent une véritable annonce avant l’heure ou simplement une projection ambitieuse du patron du football marocain.