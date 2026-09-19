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Espagne : Luis De La Fuente a sa préférence pour le Ballon d’Or

Par Maxime Barbaud
1 min.
Luis De La Fuente avec la Coupe du Monde @Maxppp

En Espagne aussi le débat sur le Ballon d’Or fait rage. À l’occasion de la conférence de presse du sélectionneur et de l’annonce de sa liste, Luis De La Fuente a été interrogé à ce sujet, alors que 6 champions du monde espagnols font partie des 30 nommés : Lamine Yamal, Rodri, Fabian Ruiz, Marc Cucurella, Pau Cubarsi et Ferran Torres.

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Les médias lui ont d’emblée demandé s’il voyait plus Lamine Yamal ou Rodri. « Je donnerais le prix à un Espagnol, réagit le sélectionneur de la Roja. Je pense qu’ils l’ont mérité et qu’ils ont le talent pour remporter ce prix. » Voilà qui écarte encore un peu plus la candidature de Fabian Ruiz, déjà un peu mis de côté par le PSG, et pourtant seul joueur à avoir gagné la Coupe du Monde et la Ligue des Champions cette année.

Pub. le - MAJ le
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