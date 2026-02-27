Liga
Liga : Georges Mikautadze élu joueur du mois de février
Depuis son départ douloureux de l’OL en toute fin de mercato estival, Georges Mikautadze a pris ses marques à Villarreal. Malgré une forte concurrence à son poste, l’attaquant géorgien est en train de s’imposer petit à petit et empile désormais les buts. Auteur de trois buts et une passe décisive en quatre matches, le joueur formé à Lyon a été élu joueur du mois de février en Liga :
LALIGA @LaLiga – 18:00
𝗚𝗲𝗼𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗠𝗶𝗸𝗮𝘂𝘁𝗮𝗱𝘇𝗲. 🇬🇪Voir sur X
💛 @MikautadzeG, delantero del @VillarrealCF, es el 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de febrero en #LALIGAEASPORTS.
#LALIGAPOTM | #PREMIOSLALIGA | @easportsfces
«Georges Mikautadze a été élu meilleur joueur de la LALIGA EA SPORTS pour le mois de février , après avoir été un joueur clé lors des quatre matchs disputés contre le RCD Espanyol, Getafe, Levante et Valence.» Une juste récompense pour un joueur qui monte en puissance ces dernières semaines.
