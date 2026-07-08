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Fran Garcia quitte le Real Madrid pour le Betis

Par Maxime Barbaud
1 min.
Fran García n'est pas à vendre @Maxppp

Une vente de plus au Real Madrid cet été. Cette fois, c’est Fran Garcia qui s’en va. Déjà barré par la concurrence d’Alvaro Carreras, et dans une moindre mesure de Ferland Mendy, la saison passée, le latéral gauche a vu débarquer Marc Cucurella il y a quelques jours.

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Relégué loin dans la hiérarchie, le joueur de 26 ans n’avait pas d’autre choix que de partir. C’est au Betis qu’il poursuit sa carrière. L’ancien du Rayo Vallecano s’est engagé jusqu’en 2030 avec le club andalou.

Pub. le - MAJ le
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