West Ham se sépare de Nuno Espírito Santo

Nuno Espírito Santo n’est plus l’entraîneur de West Ham. Le club londonien a annoncé ce mardi le départ du technicien portugais avec effet immédiat, après un examen approfondi du début de saison en Championship et une récente défaite à domicile contre West Brom. La direction estime qu’un changement est nécessaire afin de remettre l’équipe sur la bonne voie et de répondre aux objectifs fixés. Ses adjoints Rui Pedro Silva et Rui Barbosa quittent également leurs fonctions.

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West Ham a tenu à remercier les trois hommes pour leur travail et leur engagement, tout en précisant que «le processus de recrutement d’un nouvel entraîneur-chef est déjà en cours». Dans l’attente de cette nomination, Mark Noble, Steve Potts et Gerard Prenderville assureront l’intérim dès la préparation du prochain match face à Cardiff City, prévu mercredi soir, alors que les Hammers pointent à la 9e place de Championship.