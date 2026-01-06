CAN, Algérie : Ismaël Bennacer sort sur blessure face à la RD Congo

Un nouveau coup dur du côté des Fennecs. Alors que l’Algérie affronte ce mardi la République démocratique du Congo en huitième de finale de la CAN, les Algériens de Vladimir Petkovic vont devoir continuer la rencontre sans un de leurs nombreux joueurs clés : Ismaël Bennacer.

En effet, le milieu de terrain du Dinamo Zagreb est sorti en début de seconde période, touché à la cuisse droite. S’il s’est rapidement relevé dans un premier temps, l’ancien joueur de l’AC Milan s’est finalement résolu à céder sa place. Ému, il a été remplacé par l’Angevin Himad Abdelli.