Mercato OL : c’est bouclé pour l’avenir d’Endrick

Au départ fixé jusqu’à la fin de saison, le séjour d’Endrick à Lyon pourrait-il finalement s’étirer ? «Mon avenir ? Je me sens très bien, je me sens très heureux ici. Je suis content avec mes coéquipiers et pour le reste, je confie ça à Dieu. Si je dois retourner au Real, je vais retourner au Real, si je dois prolonger ici, ça se fera, on verra. J’aimerais rester ici, tout le monde fait le maximum pour que je me sente bien», confiait-il au micro de Ligue1+ après la victoire de l’OL face à Rennes.

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Une porte laissée ouverte par le Brésilien, aujourd’hui très bien intégré au vestiaire lyonnais et dont les progrès en français ont bluffé pas mal de monde au club. La perspective de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine (l’OL est 4e et jouerait virtuellement les tours préliminaires), et surtout dans un rôle de titulaire, ne laissait certainement pas non plus indifférent celui qui totalise 8 buts et 7 passes décisives en 20 matchs avec Lyon.

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Endrick retournera à Madrid lundi

Toujours est-il que les informations venues d’Espagne vont aujourd’hui dans le sens d’un retour d’Endrick au Real Madrid cet été. Le média AS expliquait récemment que la direction merengue avait parlé avec le Brésilien afin de lui faire savoir qu’elle comptait sur lui pour la saison prochaine. Certains échos faisaient même état d’une volonté des Merengues de se séparer de Gonzalo Garcia, pour faire de la place à Endrick.

Au Brésil, on croit aussi savoir qu’Endrick reviendra à Madrid. D’après Globo Esporte, l’attaquant de 20 ans quittera Lyon ce lundi, juste après le match contre Lens. Il fera ses adieux aux supporters lyonnais et mettra le cap vers la capitale espagnole. Le média précise qu’il prévoit de se maintenir en forme à Valdebebas si Ancelotti venait à l’appeler pour la Coupe du Monde. L’idée de le voir rester à Lyon est définitivement enterrée.