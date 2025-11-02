Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

Rennes : Habib Beye réintègre Seko Fofana et Ludovic Blas contre Strasbourg

Par Jordan Pardon
1 min.
Ludovic Blas et Habib Beye @Maxppp
Rennes Strasbourg
betclic
1 2.33 N 3.42 2 2.65 Bonus 100€

Mis à l’écart mercredi lors du dernier match face à Toulouse (2-2), Ludovic Blas et Seko Fofana font leur retour dans le groupe rennais ce dimanche. Contrairement à Alidu Seidu, malade, les deux joueurs ont été convoqués par Habib Beye pour la réception de Strasbourg, à 15h00.

La suite après cette publicité
Stade Rennais F.C.
📋 Le groupe pour la réception de Strasbourg

Alidu Seidu, malade, n'en fait pas partie.

#SRFCRCSA
Voir sur X

Cette rencontre, comptant pour la 11e journée de Ligue 1, pourrait s’annoncer décisive pour l’avenir de l’entraîneur sénégalais, en situation d’urgence alors que son équipe pointe à la 11e place. Pour rappel, Beye avait justifié son choix d’écarter les deux joueurs par un rendement insuffisant lors des séances d’entraînement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
Strasbourg
Ludovic Blas
Seko Fofana
Habib Bèye

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Strasbourg Logo Strasbourg
Ludovic Blas Ludovic Blas
Seko Fofana Seko Fofana
Habib Bèye Habib Bèye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier