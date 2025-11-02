Rennes : Habib Beye réintègre Seko Fofana et Ludovic Blas contre Strasbourg

Mis à l’écart mercredi lors du dernier match face à Toulouse (2-2), Ludovic Blas et Seko Fofana font leur retour dans le groupe rennais ce dimanche. Contrairement à Alidu Seidu, malade, les deux joueurs ont été convoqués par Habib Beye pour la réception de Strasbourg, à 15h00.

Cette rencontre, comptant pour la 11e journée de Ligue 1, pourrait s’annoncer décisive pour l’avenir de l’entraîneur sénégalais, en situation d’urgence alors que son équipe pointe à la 11e place. Pour rappel, Beye avait justifié son choix d’écarter les deux joueurs par un rendement insuffisant lors des séances d’entraînement.