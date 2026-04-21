Coupe d’Italie : l’Inter s’offre une remontada et jouera la finale

Ce soir, place à la première demi-finale retour de Coupe d’Italie entre l’Inter et Côme. Après le 0-0 de l’aller, les deux formations se battaient pour une place en finale contre le vainqueur de l’autre demi-finale entre la Lazio et l’Atalanta (2-2 à l’aller). La formation entraînée par Cesc Fabregas a longtemps cru qu’elle allait tenter de remporter la première Coupe d’Italie de son histoire.

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En effet, Côme menait 2-0 à la 48e minute après des buts signés Baturina (32e) et Cunha (48e). Et puis les Nerazzurri se sont réveillés. Et de quelle manière ! Çalhanoğlu s’est offert un doublé (69e, 86e) et c’est Sučić qui a donné la victoire aux Milanais au finish (89e). Grâce à cette remontada, l’Inter jouera la finale pour espérer soulever sa dixième Coupe d’Italie.