Menu Rechercher
Commenter 5
Coppa Italia

Coupe d’Italie : l’Inter s’offre une remontada et jouera la finale

Par Matthieu Margueritte
1 min.
calhan @Maxppp
Inter Milan 3-2 Côme

Ce soir, place à la première demi-finale retour de Coupe d’Italie entre l’Inter et Côme. Après le 0-0 de l’aller, les deux formations se battaient pour une place en finale contre le vainqueur de l’autre demi-finale entre la Lazio et l’Atalanta (2-2 à l’aller). La formation entraînée par Cesc Fabregas a longtemps cru qu’elle allait tenter de remporter la première Coupe d’Italie de son histoire.

La suite après cette publicité

En effet, Côme menait 2-0 à la 48e minute après des buts signés Baturina (32e) et Cunha (48e). Et puis les Nerazzurri se sont réveillés. Et de quelle manière ! Çalhanoğlu s’est offert un doublé (69e, 86e) et c’est Sučić qui a donné la victoire aux Milanais au finish (89e). Grâce à cette remontada, l’Inter jouera la finale pour espérer soulever sa dixième Coupe d’Italie.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coppa Italia
Inter Milan
Côme

En savoir plus sur

Coppa Italia Coppa Italia
Inter Milan Logo Inter Milan
Côme Logo Côme
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier