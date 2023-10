AC Milan, EdF : Olivier Giroud dévoile ses ambitions avant le choc face au PSG

Aujourd’hui âgé de 37 ans, Olivier Giroud ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Précieux sous les couleurs de l’AC Milan et toujours aussi décisif avec les Bleus, l’attaquant tricolore était d’ailleurs l’invité de Téléfoot ce dimanche. L’occasion pour l’ancien Montpelliérain de rappeler ses grandes ambitions que ce soit en club ou en sélection et de lancer le choc à venir face au Paris Saint-Germain, mercredi prochain, en Ligue des Champions.

«Ce PSG – Milan AC n’est pas le match décisif mais on doit prendre ce qu’on peut prendre ! Ne pas perdre déjà, et si on a l’opportunité de gagner ce match… on ne se gênera pas», a tout d’abord lancé l’intéressé avant d’ajouter : «l’objectif, depuis le 19e titre gagné il y a deux ans, c’est de remporter à nouveau ce Scudetto. Avec les Bleus, c’est clairement de jouer cet Euro 2024, on ne choisit pas vraiment sa sortie mais si on peut ramener une nouvelle fois la coupe à la maison, ça serait extraordinaire». Le message est passé !