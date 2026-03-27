L’énorme faute d’Araujo sur Foden

Match disputé entre l’Angleterre et l’Uruguay à Wembley ce vendredi soir. Et cela se ressent dans les duels à l’image de cette très grosse intervention du Barcelonais Ronald Araujo sur le Mancunien Phil Foden.

La suite après cette publicité

Alors que l’Anglais tentait de prendre la profondeur, il était coupé dans son élan par un gros tacle d’Araujo. Ce dernier touchait bien le ballon d’abord, mais son pied terminait sa course sur la cheville gauche de Foden, qui se tordait de douleur au sol. Le joueur de Manchester City a été remplacé 5 minutes plus tard par Thomas Tuchel, et Araujo n’a pas récolté d’avertissement.