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Matchs Amicaux

L’énorme faute d’Araujo sur Foden

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Ronald Araujo à l'échauffement avec le Barça @Maxppp
Angleterre 1-0 Uruguay

Match disputé entre l’Angleterre et l’Uruguay à Wembley ce vendredi soir. Et cela se ressent dans les duels à l’image de cette très grosse intervention du Barcelonais Ronald Araujo sur le Mancunien Phil Foden.

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😱 𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗙𝗔𝗨𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗 𝗔𝗥𝗔𝗨𝗝𝗢 🇺🇾 𝗦𝗨𝗥 𝗣𝗛𝗜𝗟 𝗙𝗢𝗗𝗘𝗡 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ! 😳

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Alors que l’Anglais tentait de prendre la profondeur, il était coupé dans son élan par un gros tacle d’Araujo. Ce dernier touchait bien le ballon d’abord, mais son pied terminait sa course sur la cheville gauche de Foden, qui se tordait de douleur au sol. Le joueur de Manchester City a été remplacé 5 minutes plus tard par Thomas Tuchel, et Araujo n’a pas récolté d’avertissement.

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