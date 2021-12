Montpellier : Téji Savanier évoque son repositionnement

Auteur d'un début de saison resplendissant avec Montpellier, Téji Savanier est l'un des grands artisans de la bonne position héraultaise au classement, et ce après 19 journées de Ligue 1. Cinquième après sa nouvelle probante victoire face à Angers (4-1), le MHSC peut d'ores et déjà remercier son capitaine et maître à jouer, repositionné dans un rôle de meneur de jeu.

Fort de cinq buts et six passes décisives depuis le début de cet exercice 2021-2022, l'ancien Nîmois semble pleinement s'épanouir dans ce nouveau rôle, comme il l'a confirmé sur les ondes de RMC, jeudi soir : «je me sens bien aujourd’hui, je me sens très bien en tant que capitaine dans mon club et j’espère que ça va continuer comme ça. Oui le poste y fait aussi, je suis plus amené vers l’avant, je suis plus rapidement amené vers l’aspect décisif et les frappes, c’est un poste que j’apprécie énormément et j’essaie de faire briller mes coéquipiers et de me faire briller moi-même quand je le peux».