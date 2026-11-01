Équipe de France, Bayern Munich : ça sent mauvais pour Michael Olise !

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se sont quittés sur un 2-2 assez intéressant à suivre, samedi après-midi. Un Klassiker assez plaisant, que les Bavarois s’imaginaient sûrement remporter jusqu’à ce but de Fabio Silva en toute fin de partie. Mais ce but du 2-2 n’était clairement pas la pire nouvelle pour le champion d’Allemagne en titre hier…

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Effectivement, alors que l’ogre bavarois va défier l’Atlético de Madrid en milieu de semaine en Ligue des Champions, trois joueurs sont tombés au combat : Ismaël Saibari, Serge Gnabry et… Michael Olise, sorti à quelques minutes de la fin après avoir demandé à être remplacé. De quoi garnir une infirmerie déjà assez remplie, avec Luis Diaz, Manuel Neuer et Jamal Musiala qui étaient déjà sur la touche. Une avalanche de pépins physiques pour une équipe qui doit déjà composer sans son entraîneur Vincent Kompany, toujours au repos après son hospitalisation.

Absent pour les Bleus ?

Pas le meilleur contexte pour préparer ce duel face à des Colchoneros qui marchent sur l’eau. Et dans le cas du Français, il a quitté le stade en boitant, n’adressant pas la parole aux journalistes qui l’interrogeaient sur sa blessure, vraisemblablement musculaire. S’il ne s’agit a priori pas d’une blessure qui l’éloignera des terrains pendant des mois, on peut surtout s’inquiéter pour l’Équipe de France, alors que les Bleus défieront l’Italie (12 novembre) et la Turquie (15 novembre) lors de la prochaine trêve. Difficile de l’imaginer dans la liste que Zidane dévoilera vendredi prochain.

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Si Saibari a quitté le stade en béquilles avec un bandage au niveau de la cheville, ce sera a priori moins grave pour le Français. « Avec Olise, on pense que ce n’est pas si terrible, mais il est relativement difficile de le dire après des matchs comme celui-là, avec l’adrénaline. Mais on peut supposer que ça ne sera pas si terrible », confiait le directeur sportif Max Eberl après le match. Il devrait passer des examens dans les heures à venir, mais difficile de l’imaginer jouer face à l’Atlético mardi, face à Mayence le week-end prochain puis avec les Bleus…