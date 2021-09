Nice-OM : un an de prison pour l'agresseur de Dimitri Payet

Descendu sur la pelouse de l'Allianz Riviera lors de la rencontre OGC Nice-OM, le 22 août dernier, il avait envoyé un coup de pied en direction de Dimitri Payet. Le supporter niçois Tony Calzoni, 28 ans, vient d'être condamné à 1 an de prison avec sursit par le tribunal de Nice. La procureure avait réclamé un an d'emprisonnement dont six mois ferme.

Reconnu coupable d'avoir été le premier à fouler la pelouse pour en venir aux mains avec les joueurs marseillais, lors d'une soirée qui aura vu Monsieur Benoît Bastien mettre un terme à la rencontre à la 77e minute, alors que les Aiglons menaient 1-0, Calzoni écope d'une période de deux ans de suivi probatoire et d'une « obligation de soins ». Il devra par ailleurs justifier « d'un travail ou d'une formation ». Le supporter niçois est également interdit de stade « pendant cinq ans,» soit l'interdiction maximale, et devra « pointer au commissariat lors de chaque rencontre entre Nice et l'OM. » L'incriminé ne fera pas appel.