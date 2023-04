PSG : le geste fantastique de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Entre son avenir au PSG et son titre de champion du monde, Lionel Messi occupe le terrain médiatique ces dernières semaines. Mais le septuple Ballon d’Or a tout de même un peu de temps à accorder à ses fans. L’un d’eux à d’ailleurs tout fait pour rencontrer La Pulga et sa persévérance a été récompensée comme il l’a expliqué à AS ce mardi. Le média ibérique qu’un certain Juan Polcán, grand fan du joueur, a profité de quelques jours dans la capitale pour essayer de le rencontrer. Après quelques recherches sur internet, il n’a pas trouvé l’endroit où vit Messi à Paris. Mais il a pu compter sur les conseils d’un coiffeur.

«Il n’a pas dit exactement, mais il m’a dit plus ou moins où il se trouvait. Quand je suis arrivé à 8h du matin dans le coin, il m’a fallu environ 45 minutes pour le trouver. Je me suis assis pour attendre à 9 heures du matin quand j’ai vu qu’il allait s’entraîner. Quand il est revenu vers 13 heures, je ne pouvais même pas m’approcher, mais je suis sûr qu’il m’a vu. J’ai attendu jusqu’à 15h30. Antonela (la femme de Messi) a quitté la maison, a baissé la vitre de la voiture, nous a parlé avec les meilleures intentions du monde et nous a dit qu’elle allait récupérer ses enfants». Quelques heures plus tard, elle les a invité à rencontrer Messi au sein de sa demeure.« C’était un moment incroyable. Je lui ai dit combien je l’aimais, nous avons pris des photos, il a signé mon maillot du club de futsal où je joue, m’a fait un câlin et a signé un autographe sur mon bras. C’est là que j’ai réalisé à quel point j’étais nerveux», a expliqué ce fan qui a reçu un beau cadeau après dix heures d’attente.

