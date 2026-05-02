Manchester United hésite encore pour Michael Carrick

Alors que Manchester United s’apprête à trancher sur l’avenir de son banc, la situation de Michael Carrick continue de faire débat en interne. Selon la presse anglaise, l’ancien milieu des Red Devils ne disposerait pas encore d’une équipe pleinement façonnée à son image. « Ce n’est pas encore l’équipe de Michael Carrick. On me dit même qu’il ne joue pas le football qu’il souhaite », a confié Andy Mitten, un célèbre journaliste anglais, dans l’émission Talk of the Devils, soulignant un décalage entre les idées du technicien et la réalité actuelle du terrain.

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Dans ce contexte de réflexion stratégique, Sir Jim Ratcliffe et la direction mancunienne hésitent encore entre plusieurs profils pour le poste permanent, alors que la qualification en Ligue des Champions semble se rapprocher. Si Carrick apparaît comme le favori naturel après ses résultats récents, notamment la victoire face à Brentford, la concurrence reste vive, à commencer par Andoni Iraola, impressionnant avec Bournemouth et également courtisé par Chelsea et Crystal Palace. Affaire à suivre…