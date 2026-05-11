Trophées UNFP 2026 : le onze de la saison de Ligue 1 dévoilé… sans le meilleur buteur

Au cœur du palais Brongniart, dans le 2e arrondissement de Paris, la 35e cérémonie des Trophées UNFP s’apprête à consacrer, ce lundi soir, les acteurs majeurs de la saison 2025-2026 de Ligue 1. Dans un décor devenu traditionnel pour le football français, l’événement, animé par Marina Lorenzo et Thibault Le Rol, est diffusé en clair sur la plateforme Ligue 1+. Comme chaque année, la soirée dépasse la simple remise de distinctions individuelles pour s’imposer comme un baromètre symbolique de la saison écoulée, entre reconnaissance des performances collectives et mise en lumière des trajectoires individuelles les plus marquantes. Cette édition intervient dans un contexte particulier, marqué par une hiérarchie plus resserrée en championnat et par une concurrence accrue dans les différentes catégories, alors que plusieurs cadres du championnat pourraient être distingués, tandis que le statut de certaines figures majeures, à l’image de Kylian Mbappé, est de nouveau scruté sur la scène européenne, à l’heure où Michael Olise pourait lui faire concurrence chez les Français de l’étranger.

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La saison 2024-2025 avait déjà illustré la domination statistique de certains collectifs dans le paysage du football français, tout en confirmant l’émergence de nouveaux profils au sein du championnat. Lors de la précédente édition, le onze type de Ligue 1 avait été largement dominé par le Paris Saint-Germain, avec neuf représentants, illustrant la profondeur de son effectif et son emprise sur la compétition. Des joueurs comme Ousmane Dembélé, sacré meilleur joueur, ou Désiré Doué, récompensé chez les espoirs, avaient symbolisé cette suprématie, sous la direction de Luis Enrique, élu meilleur entraîneur. Le seul véritable contrepoint à cette domination parisienne venait notamment de Lucas Chevalier, récompensé dans les buts après une saison pleine avec le LOSC Lille, et de Rayan Cherki, dont la régularité offensive avec l’OL avait marqué les observateurs. Une photographie fidèle d’un championnat où les équilibres semblaient déjà se resserrer, prémices d’une édition 2025-2026 attendue comme plus disputée encore.

L’absence d’Esteban Lepaul

Le onze de la saison dévoilé lors de la cérémonie des trophées de l’UNFP mélange confirmations attendues, saisons de très haut niveau et quelques belles surprises. Dans les buts, Robin Risser, élu meilleur gardien de la saison plus tôt, est récompensé après une saison marquante, derrière une défense composée de Nuno Mendes, Willian Pacho, Malang Sarr et Achraf Hakimi. Une arrière-garde qui symbolise la solidité et l’impact des grandes équipes de la saison, entre régularité défensive, explosivité dans les couloirs et importance dans les grands rendez-vous.

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Au milieu, Vitinha, Corentin Tolisso et Mamadou Sangaré sont mis à l’honneur pour leur influence dans le jeu et leur constance tout au long de l’exercice. Devant, le trio offensif composé de Florian Thauvin, Ousmane Dembélé et Mason Greenwood vient récompenser des joueurs décisifs et spectaculaires, auteurs de statistiques majeures et de prestations qui ont marqué cette saison de Ligue 1. En voilà une bien belle équipe qui représente fièrement le football français.