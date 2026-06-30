Le Barça joue contre la montre pour boucler un transfert

Le FC Barcelone accélère dans le dossier Jorge Salinas, toujours courtisé également par l’Atlético de Madrid. Le club catalan souhaite impérativement boucler l’arrivée du défenseur avant le 30 juin, date à laquelle sa clause libératoire est estimée à 8 millions d’euros selon Mundo Deportivo. Passé ce délai, le Racing de Santander considère que celle-ci doublera pour atteindre 16 millions d’euros après son accession en Liga, un montant que le Barça refuse de payer pour le moment.

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Les discussions restent donc tendues entre les deux clubs, qui divergent sur la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle clause. Barcelone campe sur sa position et n’entend pas dépasser les 8 millions d’euros, tout en ayant proposé plusieurs solutions alternatives, comme un prêt ou encore le transfert de jeunes joueurs issus de son centre de formation. De son côté, le Racing affirme que plusieurs prétendants sont prêts à s’aligner sur le montant maximal demandé, à commencer par l’Atlético.