Coupe de France : le choc Saint-Cyr-OL fait rêver le club de Régionale 1

Moment de pur bonheur pour Saint-Cyr Collonges durant le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. Le club affrontera l’Olympique Lyonnais, un événement exceptionnel pour cette formation de Régionale 1, d’autant plus que les deux formations sont issues de la même région. Déjà qualifiée aux tirs au but contre Rhône Vallée, Saint-Cyr avait anticipé un éventuel tirage contre un club professionnel en décidant d’inverser la rencontre. Un premier contact a d’ailleurs été établi avec l’OL, et le club rêve désormais d’une affiche disputée au Groupama Stadium.

L’émotion a submergé joueurs et staff dès l’annonce du tirage. L’entraîneur Clément Guillot a raconté au «Progrès». « On est tous supporters de l’OL. C’est magnifique. On venait juste de s’installer, d’entrée, ils tirent l’OL et derrière Saint-Cyr/Collonges ! (…) Contre l’OL, ce sera historique et mémorable. C’est sûr que l’on ne va pas jouer chez nous mais on verra avec l’Olympique lyonnais comment procéder et bien sûr, nous aimerions jouer au Groupama », a-t-il déclaré. Même sentiment chez le joueur Djibril Tahraoui : « On ne pouvait pas rêver mieux. L’OL, le club de la ville où nous sommes nés… on a tous des étoiles dans les yeux. C’est un pas dans le monde pro et notre souhait maintenant est de jouer au Groupama. »