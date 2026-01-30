Juventus : ça vire à la catastrophe industrielle pour Loïs Openda

À l’exception de Randal Kolo Muani la saison passée, les réussites ne courent pas les rues pour les anciens attaquants de Ligue 1 aujourd’hui à la Juventus. L’été dernier, Edon Zhegrova, Jonathan David et Loïs Openda ont tous rejoint le club italien, mais aucun n’a encore été en mesure de s’affirmer comme une évidence. Le premier enchaîne les entrées, le second commence enfin à se laver de sa maladresse, tandis que le dernier devient la risée de la presse italienne.

Sa prestation sans relief face à Monaco (0-0) cette semaine n’a pas atténué les critiques à son sujet, alors que le Belge n’a marqué que 2 buts en 25 rencontres cette saison. Pas un hasard si les rumeurs se font nombreuses sur la possible arrivée d’un numéro 9 cet hiver dans le Piémont. Jean-Philippe Mateta, Youssef En-Nesyri, Randal Kolo Muani et Evann Guessand ont tous été cités pour rejoindre le club ces derniers jours.

La Juventus va devoir lâcher 43 M€ pour le Belge

Concernant Loïs Openda, la presse italienne s’interroge déjà sur son avenir. Tuttosport indique que la direction turinoise se trouve aujourd’hui dans une impasse avec son joueur, pour qui elle devra dépenser 43 M€ à la fin de la saison (le prix de l’obligation d’achat incluse dans son prêt depuis Leipzig cet été). Vu les performances de l’ex-Lensois actuellement, autant dire que pas grand-monde ne mettra ce prix sur la table si la Juve souhaite le revendre dans l’immédiat.

Dans cette optique, il est fort probable que les Bianconeri se résignent à conserver le Belge une saison supplémentaire, plus par contrainte que par volonté. Les espoirs des dirigeants turinois aujourd’hui ? Prêter le joueur la saison prochaine en espérant qu’il rebondisse, ce qui permettrait aussi au club de se donner l’air financièrement. L’autre option, moins probable, serait de le voir retrouver son meilleur niveau sous le maillot de la Juventus. Mais disons que c’est plus un concept qu’une réalité pour le moment.