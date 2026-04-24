Ligue 2 : l’ESTAC, en route vers la Ligue 1, mais déjà sous tension

C’est un choc au sommet, de ce qui décide d’un titre de champion ou d’une montée en Ligue 1. Troyes peut même réaliser coup double s’il venait à l’emporter à Geoffroy-Guichard ce samedi (20h) pour le compte de la 32e journée. Une victoire dans le chaudron lui offrirait 7 points d’avance sur Saint-Etienne, son dauphin au classement, et validerait donc son 3e titre de Ligue 2 (après 2015 et 2021), en plus de la promotion. Avec un Tawfik Bentayeb probable futur meilleur buteur du championnat grâce à ses 17 réalisations, tout semble aller pour le mieux pour l’ESTAC, après deux saisons très délicates.

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En coulisses pourtant, ce n’est pas si simple. Le club est actuellement secoué par pas mal de remous internes. Le départ d’Antoine Sibierski, directeur sportif depuis deux saisons, est acté. Ses désaccords devenaient trop profonds avec Edwin Pindi, le président délégué. La relation entre les deux hommes devenait de plus en plus compliquée au point de ne plus être tenable. Cité du côté d’Anderlecht, l’ancien joueur de Lens a eu le temps de se constituer une cote séduisante. La belle saison troyenne, c’est aussi la sienne à la faveur de jolis réussis sur le mercato l’été dernier.

Ambiance lourde en interne

Les Antoine Mille (recruté de Pau pour 500 000 €), Tawfik Bentayeb (prêt payant de 250 000 € de l’Union Touarga en D2 marocaine), Merwan Ifnaoui (recruté du Red Star), Hillel Konaté (libre de Châteauroux) ou encore Kandet Diawara (recruté de FC Magdebourg, D2 allemande), c’est lui. Malgré des moyens limités, le DS est parvenu à offrir à Stéphane Dumont, autre artisan de cette belle saison, une équipe solide, capable de jouer le haut de tableau. Le futur départ de Sibierski ouvre une ère plus incertaine. Au minimum, la préparation de la nouvelle saison, probablement en Ligue 1, sera ralentie par ce dossier.

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Plusieurs noms ont été cités pour remplacer l’ex-milieu offensif de Manchester City, à commencer par Bafétimbi Gomis. Passé pendant six mois par l’ESTAC en 2005, l’ancien attaquant aujourd’hui âgé de 40 ans dispose des faveurs du City Group, propriétaire du club, moins d’Edwin Pindi. D’après nos informations, il pousse pour Jocelyn Blanchard avec qui il a travaillé à Dunkerque. Julien Fournier est également cité, pour un CV et une réputation autrement plus étoffés, mais il est aussi courtisé par d’autres formations. En filigrane, la question des moyens mis à disposition par le City Group interroge.

Quels moyens octroyés par le City Group ?

Ce fut d’ailleurs l’un des sujets de crispations avec Sibierski, frustré de ne pas avoir pu boucler l’ensemble de ses projets. Une montée en Ligue 1 ne garantirait pas non plus d’ambitions sur le mercato, et c’est tout le paradoxe alors qu’un projet de nouveau centre d’entraînement et de vie à environ 30 M€ est lancé. Souvent cité pour prendre un club de Ligue 1, Stéphane Dumont a enfin l’occasion de concrétiser cet objectif mais il demandera lui aussi des garanties de la part de sa direction, alors qu’il dispose encore de deux ans de contrat. L’ESTAC voudra à tout prix éviter de revivre l’épisode de 2023, date de sa dernière relégation Ligue 2. Quelques mois plus tard, le club flirtait avec le National…