Pour Roberto Martínez, Thibaut Courtois méritait le Ballon d'Or

Interviewé par AS à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde (20 novembre - 18 décembre), Roberto Martínez, le sélectionneur de la Belgique, s'est exprimé quant à la compétition à venir ainsi que sur l'évolution de son groupe au fil des années. Et pour l'ancien milieu de terrain, une chose est claire : Thibaut Courtois méritait le Ballon d'Or.

« Courtois a amélioré ce qu'il a fait en 2018 (il était "gant d'or" de la Coupe du monde). C'est le premier gardien de but dont je me souvienne qui a joué un rôle aussi important dans la victoire en Ligue des champions. Dans le football, nous sommes différents lorsqu'il s'agit d'évaluer les joueurs de champ par rapport aux gardiens de but, mais pour moi, Thibaut méritait le Ballon d'Or. Cela ne s'était pas produit depuis les années 1970, mais le niveau de résultats de Courtois en Ligue des champions a fait de lui un joueur unique », a ainsi argumenté le sélectionneur des Diables Rouges, lui qui devra compter sur de grandes performances de son portier s'il souhaite enfin s'adjuger un titre majeur.