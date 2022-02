Real Madrid : Éder Militão ne pense pas à un départ

Il y a quelques jours, AS expliquait que Chelsea s'était mis sur les traces d'Éder Militão (24 ans) pour cet été. Marca nous apprend ce vendredi que le Real Madrid, pleinement satisfait de son association avec David Alaba, n'a nullement l'intention de laisser filer son défenseur central brésilien.

De son côté, l'international auriverde (20 sélections, 1 but), sous contrat jusqu'en juin 2025, n'a d'ailleurs lui non plus pas envie de quitter la Casa Blanca, où il se sent comme un poisson dans l'eau et où il espère continuer à briller pour assurer sa place en Seleção pour le Mondial au Qatar.