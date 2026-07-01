Liverpool confirme la signature de Jérémy Jacquet

Ce mercredi, Liverpool a confirmé la signature de Jérémy Jacquet (20 ans), dont le transfert avait été bouclé plus tôt dans l’année. «Nous avons finalisé la signature du défenseur Jérémy Jacquet en provenance du Stade Rennais pour un contrat à long terme, sous réserve de validation internationale. Les Reds ont conclu un accord pour faire venir le Français au club en début d’année et le transfert devrait être ratifié dans les prochains jours. Jacquet rejoint Anfield après avoir gravi les échelons des équipes de jeunes de Rennes et disputé 33 matchs avec l’équipe première.»

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Le joueur a aussi livré ses premières impressions. «Je me sens vraiment bien, les premières impressions sont bonnes et je suis très heureux de commencer ici. Je suis très heureux. En voyant les installations, je peux m’y projeter. Je me sens bien ici et j’ai très hâte de commencer. Pour moi, c’est un grand rêve, c’est un grand club. Un club comme Liverpool, c’est un grand rêve pour moi.» Il va découvrir la Premier League et le foot anglais sous les ordres d’Andoni Iraola.