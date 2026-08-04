Strasbourg s’offre le talent américain Giovanni Reyna

Strasbourg se montre encore au premier plan du mercato estival. Après Diogo Sousa, Angelo Candido, Mateo Del Blanco, Benjamin Brantlind, Milosz Piekutowski et Genesis Antwi, le Racing vient d’officialiser sa septième recrue de l’été : l’international américain Giovanni Reyna. Le milieu offensif de 23 ans arrive en provenance du Borussia Mönchengladbach pour un transfert estimé à 3 millions d’euros.

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À Mönchengladbach depuis l’été dernier, l’international étasunien (43 sélections), présent à la Coupe du Monde 2026, a disputé 20 rencontres la saison passée toutes compétitions confondues pour un total d’un petit but et d’une passe décisive après s’être révélé du côté du Borussia Dortmund. En six saisons avec les Marsupiaux, Giovanni Reyna a disputé 147 rencontres, toutes compétitions confondues, inscrit 19 buts et délivré 18 passes décisives.

Reyna cherche à se relancer en Ligue 1

Il s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le club alsacien après son passage en Bundesliga. «Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer l’arrivée de Giovanni Reyna. Le milieu offensif international américain de 23 ans s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2031. L’ensemble du club lui souhaite la bienvenue», précise le communiqué du club.

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𝘑𝘦 𝘷𝘪𝘦𝘯𝘴 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘮𝘰𝘯 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦…



𝙀𝙩 𝙟𝙚 𝙨𝙪𝙞𝙨 𝙞𝙢𝙥𝙖𝙩𝙞𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙘𝙤𝙪𝙫𝙧𝙞𝙧 𝙡𝙖 𝙈𝙚𝙞𝙣𝙖𝙪 💙



▸ #MercatoRCSA | #120ansDePassion pic.twitter.com/Y1jr6ad6nu — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 4, 2026

Il pourrait s’agir d’une ne excellente affaire pour ce phénomène qui s’était révélé à l’âge de 16 ans à Dortmund, où il a connu une ascension fulgurante aux côtés de Jude Bellingham et Erling Haaland notamment. Mais les blessures ont freiné son ascention et il pourrait profiter du contexte strasbourgeois pour se relancer, lui qui sort d’une belle deuxième Coupe du Monde, où il avait inscrit un très beau but lors de la victoire américaine face au Paraguay.