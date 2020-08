Faitout Maouassa prolonge à Rennes

Ce jeudi, le Stade Rennais a annoncé une bonne nouvelle. «Le Stade Rennais F.C. est heureux d’annoncer la prolongation d’un de ses joueurs cadres, Faitout Maouassa jusqu’en juin 2022. À deux jours d’entamer une nouvelle saison, notre latéral gauche, en contrat avec le Stade Rennais F.C. jusqu’en juin 2021, a prolongé ce jeudi son contrat pour une saison supplémentaire. Auréolé d’une réputation de grand espoir du football français à son arrivée en Bretagne à l’été 2017, Faitout n’a cessé de progresser, notamment lors de son prêt à Nîmes pendant la saison 2018/2019. Il a confirmé la saison dernière tous les espoirs placés en lui, devenant une référence à son poste. Il a montré tout son talent dans son couloir gauche en ponctuant sa saison par un but somptueux lors de la dernière journée face à Montpellier. L’international Espoirs tricolore a joué 32 matches, inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives lors de l’exercice 2019/2020 », pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Le joueur, aux anges, a confié : « je suis très heureux de prolonger avec le Stade Rennais F.C. On a un bon groupe. On a construit quelque chose de bien et on a fait une très belle saison malgré le fait qu’elle se soit arrêtée prématurément. Aussi bien pour moi que pour le club, on a une progression à entretenir. Je suis content de la saison écoulée. Je peux dire merci à mes coéquipiers car c’est aussi grâce à eux que je prolonge aujourd’hui. Ils m’ont mis dans les meilleures conditions et m’ont aidé à jouer mon meilleur football. »