PSG : Leandro Paredes compare Kylian Mbappé à Cristiano Ronaldo

La parole de Leandro Paredes se fait rare dans les médias. Actuellement au Brésil pour disputer la Copa America avec l'Argentine, Leandro Paredes n'oublie pas pour autant le PSG. Dans une interview accordée à Olé, le milieu argentin évoque notamment le cas Kylian Mbappé. Et ce dernier n'hésite pas à comparer son partenaire français à un certain Cristiano Ronaldo.

« En tant que joueur, je pense que cela va plus du côté de Cristiano, plus d'un athlète. C'est incroyable physiquement. Je pense que Ney et Leo ont un talent différent de celui de Cristiano et Kylian, mais ils sont physiquement incroyables . Et à cela, il faut ajouter la qualité qu'ils ont, » a ainsi commenté Paredes. Nul doute que Kylian Mbappé appréciera cette comparaison flatteuse...