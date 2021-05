Arsenal confirme le départ de David Luiz

La suite après cette publicité

L'info circulait depuis plusieurs jours. Présent à Arsenal depuis 2019, David Luiz (34 ans) va quitter le club anglais à la fin de la saison, quand le contrat du Brésilien sera terminé. Les Gunners ont confirmé la nouvelle ce mardi dans un communiqué.

«Il a été confirmé la semaine dernière que David Luiz quitterait le club à l'expiration de son contrat en fin de saison. Mikel Arteta a travaillé en étroite collaboration avec l'international brésilien et dit que son influence sur et en dehors du terrain vont manquer», dévoile le communiqué d'Arsenal.

💬 "He has been really helpful, someone that we really like and appreciate so much, so I just say thank you to him and wish him the best of luck in his next chapter."@m8arteta 🤝 @DavidLuiz_4