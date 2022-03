Real Madrid : rencontre au sommet entre Florentino Pérez et Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

La qualification renversante du Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des Champions est un lointain souvenir déjà. Enfin presque, car elle conditionne également l'avenir de Carlo Ancelotti. Sauf que depuis la nuit magique de Karim Benzema face au PSG, la Casa Blanca a pris une immense gifle dans le Clasico au Santiago Bernanéu (4-0) que pas grand monde n'avait vu venir. Depuis, un vent d'incertitude souffle sur la capitale.

Arrivé l'été dernier en remplacement de Zinedine Zidane, l'entraîneur italien n'a pas réussi à convaincre tout le monde au club, même si lui n'est pas inquiet. Le 8e de finale aller au Parc des Princes (défaite 1-0) avait déjà mis la puce à l'oreille de certains mais l'humiliation contre le Barça est venue en rajouter une couche. Il y a comme un doute avec Ancelotti et ce sentiment est partagé en haut lieu, comme par Florentino Pérez.

Ancelotti n'est pas en danger mais...

D'après un journaliste de Gol en Espagne, ce que confirme l'ensemble de la presse par ailleurs, le patron du Real Madrid a même invité le technicien de 62 ans à faire un point avec lui. Les deux hommes se sont retrouvés au centre d'entraînement ce vendredi en début d'après-midi et ont évoqué les difficultés de l'équipe. La rencontre a tout de même duré 1h30, un temps relativement long, preuve qu'il y avait un grand besoin de faire de discuter.

Pérez a également pris des nouvelles de Benzema et de Mendy, tous les deux blessés, et a fixé la feuille de route pour la suite. Ancelotti n'est pas en danger pour la fin de saison et devrait même être conservé en cas de victoire en Liga ou (et) en Ligue des Champions. AS ajoute un élément qu'il estime être troublant. Cet entretien au sommet intervient au lendemain de l'élimination de l'Italie à la Coupe du monde et Ancelotti a été cité pour prendre la suite de Mancini...