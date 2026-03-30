Amicaux : l’Allemagne s’impose face au Ghana
Après son succès renversant en Suisse (3-4) quelques jours auparavant, l’Allemagne a connu davantage de difficultés face au Ghana, mais s’est finalement imposée (2-1), ce lundi soir à la MHPArena de Stuttgart. Pour cette rencontre face aux Black Stars, Julian Nagelsmann réalisait cinq changements, avec notamment Nick Woltemade aligné à la pointe de l’attaque, reléguant Kai Havertz sur le côté droit. Face à eux, Antoine Semenyo était titulaire, tout comme Thomas Partey, André Ayew et l’ex-Strasbourgeois Alexander Dijku.
Dominateurs durant la première partie de la rencontre, les Allemands ont cru ouvrir le score grâce à Florian Wirtz. Mais le milieu offensif de Liverpool - auteur d’une excellente prestation face aux Suisses - voyait sa réalisation être refusée pour un hors-jeu (33e). Finalement, c’est sur penalty que la Mannschaft a trouvé la faille grâce à Havertz juste avant la mi-temps (45e+3, 1-0). Mais au retour des vestiaires, les Allemands ont été acculés et ont logiquement concédé l’égalisation des Ghanéens avec Abdul Fatawu (70e, 1-1). Un but qui a finalement réveillé les locaux, qui ont repris leur marche en avant pour reprendre l’avantage et qui y sont parvenus grâce à Deniz Undav, buteur dans son stade (88e, 2-1). Une victoire d’une courte tête, mais qui ne risque pas de faire les débats autour de cette Mannschaft, toujours aussi friable défensivement.
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