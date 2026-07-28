Équipe de France : Raymond Domenech juge l’arrivée de Zinedine Zidane

Tout juste nommé à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane vient d’être investi par le président Philippe Diallo à la tête des Bleus ce mardi. Un moment marquant pour les tricolores qui sortent d’un mandat de 14 ans de Didier Deschamps et vont écrire une nouvelle page avec l’ancien coach du Real Madrid. Ancien sélectionneur des Bleus entre 2004 et 2010, Raymond Domenech a commenté cette arrivée dans un entretien pour Ouest France.

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«L’essentiel du métier de sélectionneur, c’est d’arriver en peu de temps à tirer la quintessence d’un groupe. Zidane a ce vécu, cette expérience, cette notoriété pour passer des messages. L’expérience nous donnera la réponse, mais on peut supposer que oui (il peut réussir ndlr). Mais c’est un autre métier que le métier d’entraîneur. Je ne sais pas comment il va fonctionner avec les médias, sur son image réservée, sur son contact avec les joueurs. […] S’il a les résultats, la manière de parler suivra. C’est le discours interne qui compte. S’il n’y a pas les résultats, à ce moment, il y a des interrogations qui suivent», a ainsi confié le finaliste de la Coupe du Monde 2006.