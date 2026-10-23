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Le Bayern Munich confirme l’hospitalisation de Vincent Kompany

Par Kevin Massampu
1 min.
bayern munich @Maxppp

L’information avait déjà été divulguée par la presse allemande, elle vient désormais d’être confirmée par le Bayern Munich. Dans un communiqué publié à l’instant, le club bavarois a officiellement révélé que son entraîneur, Vincent Kompany, avait été transféré à l’hôpital à la suite d’un « malaise survenu pendant l’entraînement de l’équipe réserve ».

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« L’entraîneur de l’équipe première assistait à la séance de la seconde équipe. Kompany va subir des examens approfondis à l’hôpital et restera sous soins médicaux. D’ici là, son équipe d’entraîneurs gérera l’entraînement et les matchs », indique concrètement le champion d’Allemagne en titre. Depuis plusieurs jours, des informations sur l’état de santé de l’ancien défenseur de Manchester City étaient parues dans la presse outre-Rhin. Sa présence sur le banc munichois face à Arsenal (2-2), mercredi en Ligue des Champions, avait même été remise en cause, avant qu’il ne soit finalement en mesure de tenir sa place.

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