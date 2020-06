Le mercato semé d’embûches du FC Lorient

Après 3 ans de purgatoire, Lorient va goûter à nouveau aux joies de la Ligue 1. Si le Conseil d'État n'annule pas la décision du conseil d'administration de la LFP d'avoir stoppé nette la saison d'ici le début de semaine prochaine, le club breton va pouvoir préparer sereinement son mercato, mais avec des limites économiques. «Les joueurs se sentent bien à Lorient et la volonté du club est de garder cette ossature-là» prévenait Christophe Pelissier sur les ondes de RMC. Le chantier est vaste, car entre les fins de contrat, les possibles recrues et certains éléments qui seront courtisés, ce mercato ne s'annonce pas de tout repos, alors que les Morbihannais viseront le maintien pour ce retour dans l'élite.

La suite après cette publicité

L'incertitude (économique et sanitaire) régnant encore un peu, Lorient ne sait pas de quelle enveloppe il va pouvoir disposer à partir de lundi prochain. Pourtant, il va bien falloir refaçonner un effectif qui sera chamboulé. Comme l'a rapporté Ouest France il y a quelques jours, de nombreux joueurs sont en fin de contrat comme Jimmy Cabot. Malgré une saison plutôt réussie (4 buts, 2 passes décisives en 27 matches de L2), l'ancien Troyen ne prolongera pas et pourrait rejoindre un adversaire direct des Merlus pour la saison prochaine. Enfin, il faudra régler le cas Sylvain Marveaux, dont l'expérience peut rendre service en Ligue 1. Le milieu de terrain et le club souhaitent continuer ensemble, mais encore faut-il trouver un terrain d'entente.

Morel en approche, des anciens joueurs de Pelissier à Amiens dans le viseur

Pour le recrutement, Lorient a défini ses priorités. Christophe Pelissier souhaite la venue d'un défenseur central et d'un latéral gauche capable de suppléer l'excellent Vincent Le Goff (peu utilisé, Quentin Lecoeuche dispose d'un bon de sortie). Outre le profil de Christopher Rocchia qui a été avancé par nos soins, le nom de Jérémy Morel est avancé avec insistance ces dernières heures. En fin de contrat à Rennes, celui qui a quitté Lorient il y a 9 ans est en passe de faire son grand retour. Il ne devrait pas arriver seul, car un gardien numéro 2 est attendu dans les prochains jours. Matthieu Dreyer, dont l'aventure se termine à Amiens, se dirige vers la Bretagne.

La connexion avec le club picard pourrait tourner à plein régime cet été. Ancien d'Amiens, Pelissier souhaite renforcer le milieu de terrain. Pour cela, son ancien capitaine Thomas Monconduit est cité, lui qui fait pour le moment le chemin inverse vers la L2. Pour les postes plus offensifs, Lorient voudrait s'attacher les services de prometteur Stéphane Diarra (3 buts et 3 assists en 23 rencontres de L2), mais la concurrence est rude (OM, LOSC) et Le Mans demande environ 7 M€, car 50% du transfert reviendra à Rennes. L'espoir est tout de même permis puisque Leeds souhaite lever l'option d'achat de 5 M€ d'Illan Meslier. Un attaquant est également souhaité, mais pour le moment les pistes ne sont pas légion puisque le Clermontois Adrian Grbic semble difficilement abordable. Comme nous vous le révélions, seul le jeune Saïd Arab (19 ans) du Red Star est pour le moment suivi.

Conserver sa colonne vertébrale

Fort de son titre de champion de Ligue 2, Lorient aura une dernière mission, celle de conserver sa colonne vertébrale. Pour les Nardi, Saunier, Hamel et Bozok, les Merlus devraient être en capacité de les conserver, mais pour des éléments comme Yoanne Wissa (15 buts en 28 matches) et Enzo Le Fée (26 rencontres, 2 assists) cela s'annonce plus compliqué. Respectivement sous contrat jusqu'en 2022 et 2023, l'attaquant et le milieu de terrain seront sans doute courtisés. Naples et l'AC Milan ont notamment un œil sur le second cité, qui est seulement âgé de 20 ans. Dotés d'un centre de formation toujours performant, les Merlus envisagent de faire prolonger le jeune Julien Ponceau, qui est apprécié de Clermont, avant de le prêter. Enfin, ils espèrent toujours conserver le milieu de côté Armand Lorienté (19 ans), auteur d'un prêt convaincant cette saison sous les couleurs tangos (6 passes décisives, 2 buts en 19 rencontres). Reste à savoir ce que le Stade Rennais envisage pour lui...