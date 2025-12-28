CAN 2025, Algérie : la franche analyse de Riyad Mahrez sur la qualification des Fennecs !

Six ans ! Depuis son dernier sacre en finale de CAN 2019 face au Sénégal, l’Algérie n’avait plus passé les phases de poules de la Coupe d’Afrique des Nations. Mais cette fois, c’est fait. En s’imposant par la plus petite des marges face au Burkina Faso (1-0), l’Algérie a confirmé son sans-faute dans ce début de compétition avec deux victoires en deux matches. Avec six points, les Fennecs sont déjà qualifiés pour le prochain tour et même déjà assurés de terminer premiers à l’issue de la phase de groupe.

Une joie immense pour le peuple algérien qui avait connu deux terribles fiascos lors des dernières CAN. Emmenée désormais par Vladimir Petkovic, cette sélection algérienne est apparue plus sereine ce dimanche malgré une domination adverse. Et après la rencontre, forcément, les joueurs ont fait part de leur soulagement : la page est définitivement tournée. « C’était un objectif dans nos têtes d’essayer de se qualifier et d’aller loin. Mais ce n’est pas une fin. On doit continuer. On est tous investis, on veut tout donner sur le terrain, tout le monde court pour tout le monde. On va se concentrer sur la suite maintenant, car il reste du travail », expliquait Rayan Ait-Nouri en zone mixte.

Riyad Mahrez pense que les conditions de jeu font la différence !

Mais c’est surtout Riyad Mahrez qui est apparu en zone mixte pour tenir un discours fort sur la qualification des siens. « On commence bien pour ma dernière CAN, oui. Mais après, on ne va pas se mentir, les conditions sont optimales. Un super terrain, un bon climat. Ça fait la différence pour nous. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas battu le Burkina Faso, mais quand tu joues dans un stade comme ça, une pelouse comme ça avec un public proche de toi… C’est différent. On sent une progression, on a été meilleurs dans le jeu, défensivement. On est sur la bonne voie, on est qualifié et sûr d’être premier. On peut bien se concentrer sur le 8e », a-t-il d’abord lancé avant d’aborder sa situation personnelle depuis le début de la compétition.

« Vous savez, les critiques, il y en aura toujours. Quand ça se passe mal, il ne faut pas s’enterrer et ne pas s’enflammer quand ça va bien. Je peux faire beaucoup mieux. C’est du bonus, mes buts et mon record de meilleur buteur. Rien n’a changé avec avant. C’est le foot, parfois, on se sent mieux, on est dans de bonnes conditions, l’équipe tourne bien et c’est là que les individualités ressortent. On a une marge de progression qui peut nous pousser à être meilleurs et à produire de meilleures séquences. Il faudra le montrer. Dans le jeu, moi, je dois faire mieux encore. Si on veut vraiment passer un cap et gagner cette CAN, il faudra élever le niveau. » Le message est passé !