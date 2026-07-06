Les Glasgow Rangers veulent conserver Youssef Chermiti

À la recherche d’un successeur de taille pour combler le vide laissé par le départ d’Endrick à la pointe de son attaque, l’Olympique Lyonnais a placé le nom de Youssef Chermiti en haut de sa short list offensive. Auteur d’une saison pleine sous les couleurs des Glasgow Rangers, ponctuée de 15 buts et 5 passes décisives en 41 rencontres toutes compétitions confondues, l’international Espoirs portugais de 22 ans coche toutes les cases du profil recherché par la direction rhodanienne. Séduit par les qualités de ce pur avant-centre (1,92 m), l’OL envisage de passer à l’action et aimerait formuler une offre de 14 M€ + 4 M€ de bonus pour tenter de convaincre les Rangers.

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Cependant, les Gones vont devoir revoir leurs plans face à l’intransigeance écossaise. Selon nos informations, Benjamin Charrier, le responsable du recrutement lyonnais, a récemment pris contact avec l’état-major des Rangers pour avancer concrètement sur ce dossier. Malgré cet intérêt concret, le club de Glasgow ne souhaite pas se séparer de Youssef Chermiti cet été. Dans ces conditions, une offre de 14 M€ assortie de 4 M€ de bonus ne devrait pas suffire à convaincre les dirigeants écossais, déterminés à conserver leur buteur pour une saison supplémentaire.