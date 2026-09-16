Mais qui va pouvoir stopper ce FC Barcelone ?

Encore une superbe soirée au Camp Nou. Sous la pluie torrentielle qui s’abat sur la cote est de l’Espagne, les hommes d’Hansi Flick ont tout simplement roulé sur le Racing de Santander. Une équipe certes promue, qui jouait certes avec plusieurs remplaçants, mais la prestation des Blaugranas n’est pas à minimiser. Surtout que c’est loin d’être la première grosse victoire du champion d’Espagne en titre cette saison, qui caracole déjà en solitaire en tête du classement de la Liga.

La suite après cette publicité

C’est simple, après 7 rencontres - 6 de Liga et 1 de Ligue des Champions - les Barcelonais comptent 7 victoires. Mais surtout, ils ont déjà fait trembler les filets à 33 reprises cette saison, soit une moyenne de 4,7 buts marqués par match. C’est simple, c’est le Barça le plus efficace depuis plus de 100 ans, et c’est aussi la meilleure équipe de l’histoire de la Liga après 6 journées. « Ce FC Barcelone fait peur (aux adversaires, NDLR) », résume Mundo Deportivo.

La suite après cette publicité

Un Barça encore plus fort que l’an dernier

S’il est vrai que la défense barcelonaise peut encore laisser quelques doutes et qu’on a d’ailleurs vu quelques petits soucis derrière sur ce début de saison, l’arsenal offensif barcelonais est tel que les petits problèmes défensifs pourraient s’avérer anecdotiques. Avec un Raphinha qui marche sur l’eau à ce nouveau poste de numéro - déjà 11 buts cette saison - et un Lamine Yamal également en feu et bien loin du Lamine Yamal lent et peu inspiré du Mondial, les Catalans peuvent détruire n’importe quelle défense. Quant à Karim Adeyemi et Anthony Gordon, ils semblent déjà pleinement intégrés et apportent déjà beaucoup, alors que Gabriel Jesus a déjà fait trembler les filets 2 fois en 3 petits bouts de match. Globalement, l’équipe attaque encore mieux que l’an dernier, et est plus rapide, moins prévisible et a encore plus de solutions pour faire mal à l’adversaire.

Un effectif XXL, avec un milieu de terrain de luxe aussi, où le duo Rodri-Pedri fonctionne déjà et est aussi épaulé par Fermin Lopez et Dani Olmo, qui se battent pour une place et qui sont eux aussi très performants. De la concurrence dans un effectif a priori plus complet que l’an dernier, et surtout, des joueurs qui prennent du plaisir sous Hansi Flick et à jouer ensemble. « Nous avons cette mentalité de toujours vouloir marquer plus de buts et de créer le plus d’occasions possibles. Et ça se voit sur le terrain. Et nous sommes tous proches. Adeyemi a vu Lamine mieux positionné que lui (sur le septième but, NDLR), et c’est comme ça qu’on joue pour être au top », assurait Raphinha à la fin du match face au Racing de Santander devant les caméras de Movistar, expliquant que l’entraîneur allemand avait changé sa mentalité et celle du club. Mais on le sait, c’est lors des gros rendez-vous de la deuxième partie de saison qu’il faudra répondre présent et qu’on jugera réellement ce Barça.