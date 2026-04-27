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Ligue des Champions

Bayern : Dayot Upamecano repousse un départ au PSG

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Dayot Upamecano @Maxppp
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À la veille d’une demi-finale de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG qui s’annonce électrique, Dayot Upamecano s’est présenté en conférence de presse. Un match spécial pour le défenseur central français, suivi pendant de longs mois par le club de la capitale.

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Upamecano a finalement prolongé son bail avec le Bayern jusqu’en juin 2030 en février dernier. Interrogé sur son avenir, le défenseur de 27 ans a fermé le dossier d’une phrase lapidaire : «je suis maintenant au FC Bayern et c’est le meilleur club du monde. Je suis très heureux d’être en Bavière. Voilà.» Tout est dit.

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