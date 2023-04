PL, City - Arsenal : Samir Nasri livre son pronostic sur le choc

Passé par Arsenal (2008-2011) et Manchester City (2011-2017) au cours de sa carrière, Samir Nasri observera d’un œil aiguisé le choc entre les deux monstres en Premier League, ce mercredi soir. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien international français a livré son pronostic sur l’issue de cette rencontre, dont le vainqueur fera un pas de géant vers le titre de champion d’Angleterre.

La suite après cette publicité

«Qui va s’imposer selon moi ? City, qui atteint son pic de forme au meilleur moment, avec tous ses joueurs disponibles pour le sprint final, contrairement aux années précédentes. Tandis qu’Arsenal marque un peu le pas, après avoir fait la course en tête pratiquement toute la saison. Parfois, quand on touche au but alors qu’on n’est pas habitués à gagner, on a les chocottes…», a souligné le natif de Marseille. Actuellement leader de Premier League avec 75 points, Arsenal devra impérativement gagner ce soir pour continuer de rêver d’un premier sacre de champion d’Angleterre depuis 2004. En cas de défaite ou même de match nul en revanche, les Gunners ne seront plus maîtres de leur destin, Manchester City comptant 2 matches en moins et 5 points de retard avant la rencontre de ce soir.

À lire

Robert Pirès compare Arsenal avec l’OM et Lens

Pour ce match de Premier League attendu City - Arsenal, Parions Sport en Ligne vous propose en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FM10 ainsi qu’un bonus de bienvenue de 90€ en freebets. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un doublé de Erling Haaland (cotée à 2,55) pour tenter de remporter 25,50€.