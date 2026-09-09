LdC : le groupe du Barça pour défier Feyenoord

Ce soir à 18h45, le FC Barcelone lance sa campagne de Ligue des Champions. Les Blaugranas vont accueillir Feyenoord (match à suivre en direct sur notre site en live commenté). Pour cette rencontre, Hansi Flick a convoqué un groupe de 23 joueurs.

La suite après cette publicité

⭐️ 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝗼𝘂𝗿 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱 ⭐️ pic.twitter.com/TIwxKavdij — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2026

Lamine Yamal est de la partie. Idem pour Pedri ou encore les recrues Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, Rodri et Anthony Gordon. Sans surprise, Frenkie de Jong et Roony Bardghji, blessés, sont absents. Idem pour Eric Garcia, suspendu.