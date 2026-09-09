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Ligue des Champions

LdC : le groupe du Barça pour défier Feyenoord

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Hansi Flick @Maxppp
Barcelone Feyenoord

Ce soir à 18h45, le FC Barcelone lance sa campagne de Ligue des Champions. Les Blaugranas vont accueillir Feyenoord (match à suivre en direct sur notre site en live commenté). Pour cette rencontre, Hansi Flick a convoqué un groupe de 23 joueurs.

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Lamine Yamal est de la partie. Idem pour Pedri ou encore les recrues Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, Rodri et Anthony Gordon. Sans surprise, Frenkie de Jong et Roony Bardghji, blessés, sont absents. Idem pour Eric Garcia, suspendu.

Pub. le - MAJ le
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