Ballon d’Or : Ilya Zabarnyi milite pour Ousmane Dembélé

Plus que neuf jours avant la 70e cérémonie du Ballon d’Or France Football. Tenant en titre, Ousmane Dembélé fait partie de la liste des 30 nommés et pourrait même aller chercher un deuxième sacre consécutif. C’est ce que souhaite, en tout cas, son coéquipier au PSG, Ilya Zabarnyi, comme il l’a lui-même indiqué en zone mixte, à la suite de la victoire contre Strasbourg en Ligue 1 (1-3).

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« Clairement, oui. On a beaucoup de gens qui méritent ce trophée. Ousmane en fait partie. Donc j’aimerais beaucoup voir l’un nos joueurs gagner le Ballon d’Or, parce qu’ils le méritent », a simplement répondu l’ancien joueur de Bournemouth, buteur à La Meinau sur une passe décisive de l’attaquant de l’équipe de France.