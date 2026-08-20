FC Barcelone : Deco annonce encore du mouvement

Le mercato du FC Barcelone est loin d’être terminé. Après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres, Deco a confirmé que le club catalan travaillait encore sur de nouvelles arrivées avant la fermeture du marché. Si le directeur sportif estime que les recrues déjà enregistrées peuvent compenser le départ de Ferran, la situation est différente concernant l’attaquant polonais. « Pour Ferran, je pense que nous pouvons trouver des solutions avec les recrues que nous avons faites. Pour Robert, c’est beaucoup plus difficile, c’est très compliqué de remplacer un joueur comme lui », a-t-il expliqué après le Trophée Joan Gamper remporté (2-1) contre Al-Ahly au micro de Sport. Sans dévoiler l’identité des joueurs ciblés, Deco a surtout confirmé : « Il y a beaucoup de bruit, mais nous allons faire un mouvement. »

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La priorité pourrait donc se situer au poste de numéro 9. Interrogé sur l’arrivée éventuelle d’un nouvel attaquant, Deco a reconnu que le Barça disposait de « solutions internes », tout en ajoutant qu’« il faut chercher ». Le dirigeant est également revenu sur le recrutement de Rodri, qui n’était initialement pas prévu : « au début, il n’entrait pas dans nos plans, mais nous avons vu que c’était une opportunité. Il améliorera beaucoup l’équipe. » Deco a par ailleurs refusé de présenter cette opération comme un coup porté au Real Madrid : « nous ne l’avons pas pris à Madrid. » Une chose est désormais claire : Barcelone compte encore bouger d’ici la fin du mercato, avec la succession de Lewandowski au centre des préoccupations.