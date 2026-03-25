EdF : Samir Nasri tranche entre Mbappé et Dembélé

Encore à la recherche de son premier match référence en Bleus lors d’un tournoi majeur, Ousmane Dembélé aura à coeur de briller cet été au Mondial. Toujours est-il que le Ballon d’Or, en dépit de son nouveau statut, ne débarquera pas dans la peau de LA star de l’équipe de France. Pour Samir Nasri, Kylian Mbappé tient les clés du camion, et le Madrilène doit les conserver.

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«Le monsieur plus de l’équipe de France, c’est Kylian Mbappé. Dans les grandes compétitions, celui qui fait toujours la différence, c’est Kylian Mbappé. On ne peut pas retirer les clés à Mbappé pour les donner à Ousmane Dembélé, estime Nasri sur Canal. C’est à Ousmane Dembélé d’avoir ce match référence contre une grande équipe dans une grande compétition, qui va lui permettre de s’installer là où il le souhaite.»