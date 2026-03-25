Menu Rechercher
Commenter 20

EdF : Samir Nasri tranche entre Mbappé et Dembélé

Par Jordan Pardon
1 min.
Samir Nasri @Maxppp

Encore à la recherche de son premier match référence en Bleus lors d’un tournoi majeur, Ousmane Dembélé aura à coeur de briller cet été au Mondial. Toujours est-il que le Ballon d’Or, en dépit de son nouveau statut, ne débarquera pas dans la peau de LA star de l’équipe de France. Pour Samir Nasri, Kylian Mbappé tient les clés du camion, et le Madrilène doit les conserver.

La suite après cette publicité

«Le monsieur plus de l’équipe de France, c’est Kylian Mbappé. Dans les grandes compétitions, celui qui fait toujours la différence, c’est Kylian Mbappé. On ne peut pas retirer les clés à Mbappé pour les donner à Ousmane Dembélé, estime Nasri sur Canal. C’est à Ousmane Dembélé d’avoir ce match référence contre une grande équipe dans une grande compétition, qui va lui permettre de s’installer là où il le souhaite.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

France
Samir Nasri
Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

France Flag France
Samir Nasri Samir Nasri
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier