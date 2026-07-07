Pronostics Suisse-Colombie : le coup parfait à tenter ce 7 juillet

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Suisse-Colombie, 8e de finale de la Coupe du Monde. Et bizarrement, la sensation que la Colombie est, aux yeux de la majorité, favorite. Or, il ne faut pas sous-estimer le parcours de la Suisse, qui a terminé premier de sa poule tout comme la Colombie, et qui a éliminé l’Algérie sans jamais trembler. Avec sa révélation Manzambi, son guide Xhaka, la Nati possède des arguments sérieux pour déstabiliser l’équipe de Luis Diaz. Pour optimiser vos gains, la rédaction de FM a sélectionné la formule la plus intéressante et le coup parfait à tenter autour de cette affiche, à savoir : le pari "la Suisse gagne" coté à 3,35 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !.

La Colombie a sorti le Ghana en 16e et est portée par une belle dynamique depuis le début de la compétition. Des supporters au rendez-vous, un parcours presque sans faute mais il lui a parfois manqué du réalisme face au but. Ce qui peut condamner une équipe dès qu’on avance dans le tableau final. Alors, nous voyons bien arriver une petite surprise avec une victoire de la Suisse, loin d’être farfelue au regard de la bonne impression générale laissée par les hommes de Murat Yakin.

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