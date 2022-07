OM : les premiers mots de Jonathan Clauss

La suite après cette publicité

Après une saison flamboyante du côté du Racing Club de Lens, récompensée par ses premières sélections en équipe de France (4 capes), le latéral droit Jonathan Clauss quitte l'Artois pour les Bouches-du-Rhône puisqu'il s'est engagé ce mercredi avec l'Olympique de Marseille pour les trois prochaines saisons. Un transfert évalué par L'Équipe à 7,5 millions d'euros - payables en deux ans - assortis de bonus estimés à 1,2 M€ à débourser en 2025.

Une arrivée dans la cité phocéenne qui ravit le natif de Strasbourg : «une fierté exceptionnelle de rejoindre un club mythique du football français. Une fierté et un honneur extraordinaires de pouvoir endosser ce maillot-là. L'OM représente le football français, voilà, c'est très clair. Je pense que dans le monde entier, quand on parle du championnat de France, on connaît l'OM, et on parle souvent du championnat avec comme référence l'OM donc voilà ce que ça représente pour moi et pour toutes les personnes qui suivent le football français.»

«Plus impatient que moi, ce n'est pas possible»

Dans un entretien accordé au média officiel du club, l'international tricolore a avoué avoir été rapidement convaincu par le projet OM : «à tous les aspects, la grandeur du club, les projets, il y a tellement de choses qui ont été mises en place pour que j'aie envie de rejoindre ce club. Pour moi, ça a été très logique. (...) J'ai surtout échangé avec le président, qui m'appelait souvent. Je me suis reconnu dans son discours, on est similaires dans beaucoup d'aspects, ça me paraissait normal.» Après sa meilleure saison en carrière (5 buts et 11 passes décisives en 37 matches de L1), l'ancien Sang et Or espère réitérer ses performances de haut niveau.

«Mon objectif sur le plan personnel ? Faire au moins aussi bien que la saison dernière avec le Racing Club de Lens et au moins autant de sélections en équipe de France. Je suis dans une continuité, je suis là parce que je le mérite et parce que j'ai les qualités pour le faire. C'est à moi de montrer, mais je sais que je suis capable de tout faire pour le montrer» avant de mentionner sa future participation en C1 : «bien sûr que je suis impatient de jouer la Ligue des champions, c'était et c'est encore le rêve d'une vie. Plus impatient que moi, à mon avis, ce n'est pas possible.»

Enfin, le latéral formé au Racing Club de Strasbourg est également revenu sur son parcours, ayant d'abord débuté sa carrière dans les divisions inférieures. «Une trajectoire faite de très bas, avec beaucoup de déception, de rage, d'inquiétude et de pleurs. Il y a eu quelques moments de bonheur, mais qui ont été beaucoup trop courts. À un moment donné, il y a eu une prise de conscience qui a fait que, par mon entourage, j'ai réussi à faire les bons choix. J'ai commencé à évoluer correctement, à me prendre en main tout en étant bien soutenu. J'ai commencé à comprendre que le football était un métier, pas seulement un plaisir, et qu'il faut mettre beaucoup de choses de son côté pour y croire. Il faut beaucoup travailler, mais il faut surtout y croire. Allez l'OM !»