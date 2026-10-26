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Officiel Ballon d’Or Bundesliga

Ballon d’Or : Harry Kane s’offre le Trophée Gerd Müller !

Par Kevin Massampu
1 min.

Il s’agit du seul trophée de cette cérémonie du Ballon d’Or dont le vainqueur est déjà connu en avance. Ce lundi soir, le trophée Gerd Müller 2026, récompensant le meilleur buteur de la saison précédente en club et en sélection, a été décerné à Harry Kane, lors de la 70e cérémonie du Ballon d’Or France Football. 

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Le buteur du Bayern Munich a inscrit 61 réalisations avec le club munichois durant l’exercice 2025/2026, dont 36 en 31 matchs de Bundesliga et 14 en 13 rencontres de Ligue des Champions. Avec la sélection anglaise, le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions a marqué 12 buts dont sept en neuf matchs durant la dernière Coupe du Monde. Des statistiques exceptionnelles pour l’ancien joueur de Tottenham, qui pourrait reparti du London Palladium avec un autre trophée : le Ballon d’Or.

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