Allan Saint-Maximin dit non à l’AC Milan et privilégie Newcastle

Courtisé par l’AC Milan lors du mercato hivernal, Allan Saint-Maximin a eu l’opportunité de rejoindre le club milanais. Mais le Français a décidé de privilégier son club (Newcastle). Alors qu’il a perdu sa place de titulaire cette saison, le joueur de 25 ans a la volonté de retourner dans le onze de départ. Dans des propos relayés par le Northern Echo, l’ailier a expliqué sa position.

« Je veux être honnête parce que je ne vais pas mentir. Quand vous êtes dans cette situation (de ne pas beaucoup jouer), beaucoup d’équipes peuvent le voir et penser que c’est la bonne occasion de venir acheter le joueur. Mais je suis très fier d’être ici. Et le plus important pour moi c’est de jouer. » De quoi rassurer sur ses intentions.

