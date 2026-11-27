En janvier 2025, Erling Haaland et Manchester City prenaient le monde du football à contre-pied en annonçant une prolongation très longue durée, jusqu’en 2034. De quoi imaginer même la fin de carrière du Norvégien chez les Citizens, à l’âge de 34 ans. Mais Manchester City était alors entraîné par Pep Guardiola et n’avait pas encore été rendu coupable des infractions financières relevées par la Premier League… Les choses ont donc évolué négativement pour le club mancunien, englué dans les méandres de son affaire financière avec la menace réelle d’une relégation dans les divisions inférieures au cours des prochains mois. Sur le volet sportif, cela n’est guère mieux, avec une seule victoire lors des 7 dernières rencontres. Et Erling Haaland n’échappe pas aux critiques, lui qui reste dépendant de la bonne santé de son équipe pour empiler les buts.

La suite après cette publicité

Il a ainsi été pointé du doigt pour son match face à Fulham, et il a poussé un coup de gueule après le match nul contre Naples en Ligue des Champions. On l’a surtout vu un peu dépité par la situation, ce qui inquiète de plus en plus les consultants en Angleterre. « Haaland ne semble pas être lui-même ces dernières semaines. C’est le cas de tout joueur dont l’équipe est en difficulté, mais il est possible que les coulisses aient eu un impact plus important que ce que l’on est prêt à admettre pour l’instant », écrit ainsi Jamie Carragher dans les colonnes du Daily Telegraph.

La suite après cette publicité

La dernière star de la Premier League

« Si Manchester City devait écoper d’une sanction à la hauteur du verdict de culpabilité, on ne saurait attendre de Haaland qu’il consacre les quatre ou cinq prochaines années – le sommet de sa carrière – à un club qui ne serait plus en mesure de disputer des titres », poursuit Carragher. Souvnt autoproclamé meilleur championnat du monde, la Premier League perdrait gros si Haaland décidait de quitter l’Angleterre. « Après une récente fuite des talents, le Norvégien est la dernière superstar offensive encore présente en Premier League — ou, pour être plus précis, le dernier à y enchaîner les buts. Nous avons perdu Harry Kane, Kevin De Bruyne et Mohamed Salah. Quant à Jude Bellingham, nous n’avons jamais eu la chance de le voir évoluer dans l’élite du football anglais. (…) Haaland est le meilleur joueur d’Angleterre et la figure la plus emblématique de la Premier League à l’échelle mondiale », note Carragher.

La suite après cette publicité

Que doit faire Erling Haaland cet été ? Rester à Manchester City, peu importe la sanction infligée Rejoindre le Real Madrid Rejoindre le FC Barcelone Signer dans un autre club Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Erling Haaland a voulu rassurer quant à son implication suite au verdict, mais il s’est aussi désolidarisé des actes commis, rappelant qu’il n’était même pas au club sur les années en question. Forcément, la sanction choisie (par une commission indépendante) sera un élément clé de l’avenir du Norvégien, que certains envoient d’ores et déjà en Espagne, à l’image de Gary Neville dans le podcast The Overlap. « Je suis absolument certain qu’Erling Haaland sera un joueur du Real Madrid d’ici 18 mois au plus tard, et peut-être même dès la fin de la saison. Je pense que le Brésilien Vinícius Júnior quittera le Real Madrid, que le Français Kylian Mbappé se déplacera sur l’aile gauche et qu’Erling Haaland deviendra l’attaquant de pointe du Real Madrid. » A l’inverse, en Espagne, le média El Nacional annonce que la destination privilégiée de l’attaquant, meilleur buteur de la Premier League, est… le FC Barcelone, et qu’il aurait déjà fait part de son intention de rejoindre les Blaugrana à l’issue de la saison en cours. Alors, Real Madrid, FC Barcelone ou Manchester City ? Réponse dans les prochains mois.