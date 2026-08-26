Adama Traoré se rapproche du Deportivo La Corogne

Adama Traoré pourrait retrouver la Liga dans les prochaines heures rapporte Marca. Libre depuis son départ de West Ham, l’ailier espagnol de 30 ans est désormais proche d’un accord avec le Deportivo La Corogne, qui espère finaliser son arrivée dès ce mercredi. Longtemps freinées par les exigences salariales du joueur, les discussions ont nettement progressé et le club galicien aurait trouvé la solution financière permettant de se rapprocher des conditions demandées. Promu en Liga, le Deportivo avait fait du recrutement d’un ailier droit l’une de ses priorités et n’aurait aucune indemnité de transfert à débourser pour l’ancien joueur du FC Barcelone.

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Son arrivée renforcerait encore un mercato particulièrement ambitieux du Deportivo. Après avoir notamment recruté Leo Román, Angeliño et Pierre-Emerick Aubameyang, le club pourrait donc réunir les deux anciens Barcelonais Traoré et Aubameyang, qui avaient évolué ensemble en Catalogne en 2022. Le recrutement galicien n’est toutefois pas terminé : le staff d’Antonio Hidalgo souhaite encore renforcer l’axe de sa défense, considéré comme la priorité principale, ainsi que son milieu de terrain avec notamment l’arrivée recherchée d’un milieu défensif expérimenté. Pour Adama Traoré, l’opération marquerait surtout un retour dans le Championnat d’Espagne après plusieurs années passées en Angleterre.