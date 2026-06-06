Coupe du Monde 2026 : neuf jours avant son premier match, la Tunisie nage en plein cauchemar

Il y a de quoi être inquiet pour la Tunisie avant le début de la Coupe du Monde 2026. Après une préparation difficile, marquée par une courte victoire contre Haiti, un nul contre le Canada et une défaite face à l’Autriche, les hommes de Sabri Lamouchi devaient tout de même montrer un meilleur visage avant ce déplacement à Bruxelles. Mais avec une équipe expérimentale, privée notamment d’Hannibal Mejbri et alignant un seul attaquant de pointe, les Aigles de Carthage ont complètement été dépassés tout au long du match.

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Le score aurait pu être bien plus lourd à la pause, mais les Diables Rouges ont manqué de lucidité et seul Trossard parvenait à ouvrir le score. Et si les supporters tunisiens présents au stade du Roi Baudoin espéraient une réaction, la Belgique a livré une démonstration, en étant bien aidée par l’expulsion d’Ismaël Gharbi (61e), auteur d’un second carton jaune pour un tacle maladroit. Résultat, une manita encaissée (5-0), de nombreuses interrogations et des défaillances claires, le tout sous les sifflets des supporters.

Sabri Lamouchi dépité devant la presse

De quoi sérieusement agacer Sabri Lamouchi. «Je suis venu pour faire rêver mais aujourd’hui, je ne fais rêver personne. Le match était un cauchemar. Il n’y a rien de positif à tirer de ce match, évidemment que je suis insatisfait de mon équipe. J’ai honte pour cette défaite, je comprends les supporters qui ont sifflé les joueurs, ils ont fait le déplacement un peu partout pour voir un tel niveau», a expliqué le sélectionneur en conférence de presse, tout en se montrant rassurant avant le début de la Coupe du Monde.

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«C’est vrai que j’ai fait quatre matchs avec l’équipe, on a encaissé 7 buts et on a marqué qu’un seul but, mais dans ma tête j’ai le onze qui va jouer face à la Suède qui peut montrer un autre visage», a-t-il ajouté, alors que ses joueurs n’ont pas souhaité se présenter en zone mixte d’après les médias présents sur place. Mais il y a de quoi être inquiet, notamment face à un groupe composé de la Suède, du Japon et des Pays-Bas, trois équipes qui ont l’habitude de disputer la compétition et de passer le premier tour d’un Mondial. Alors neuf jours avant le premier match, Sabri Lamouchi et ses hommes auront beaucoup de travail.