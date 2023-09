Manchester United : ça vire déjà au cauchemar !

La suite après cette publicité

Chaque été la même rengaine : Manchester United va investir massivement sur le marché des transferts et redevenir un concurrent légitime pour le titre de champion. Et puis les premières semaines de compétition laissent entrevoir les failles et condamnent d’entrée la moindre ambition sur la scène nationale. Rebelote cette saison donc, avec des Red Devils 13es de Premier League après 5 journées et déjà 3 défaites.

Celle subie pour la première journée de Ligue des Champions face au Bayern Munich est venue étirer la série d’échecs consécutifs à trois matches. Et voilà donc l’entraîneur Erik ten Hag sous le feu de critiques. Après avoir mené les Mancuniens à la 3e place la saison passée, le coach néerlandais avait su s’imposer, affirmant son autorité dans le cas Cristiano Ronaldo, poussé vers la sortie sans ménagement. On a encore pu constater l’exigence de Ten Hag avec Jadon Sancho mis à l’écart.

Mauvaise tournure

Malheureusement, sur le terrain, les recrues peinent à briller, à l’image d’André Onana, qui encaisse but sur but depuis le début de la saison. Le Camerounais est largement critiqué en Angleterre, et cela fait remonter à la surface les conditions du départ de David De Gea, qui pensait prolonger avec MU avant que le club ne lui offre finalement pas de nouveau contrat. Selon The Sun, le traitement subi par l’ancien capitaine du club a choqué une grande partie du vestiaire.

Le Daily Mail pointe de son côté l’inefficacité du recrutement depuis que Ten Hag a pris place sur le banc de touche. « 450 M€ dépensés et l’équipe est de pire en pire », peut-on lire dans le journal anglais. Entre les déboires extra-sportifs d’Antony, les ratés d’Onana, un vestiaire dubitatif et un coach sous pression, Manchester United peut déjà dire adieu au rêve d’une saison couronnée de succès.